Американские военные готовятся к высадке на суда, связанные с Ираном - WSJ

Американские военные готовятся к высадке на связанные с Ираном нефтяные танкеры и захвату коммерческих судов в международных водах в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

По словам источников, американские военные готовятся в ближайшие дни провести рейды на нефтяные танкеры, связанные с Ираном, и захватить коммерческие суда в международных водах, расширяя свои военно-морские операции за пределы Ближнего Востока.

Решение администрации Трампа усилить экономическое давление на Тегеран имеет целью заставить иранский режим снова открыть Ормузский пролив и пойти на уступки по своей ядерной программе. Это также позволит США взять под контроль связанные с Ираном суда, включая те, что перевозят иранскую нефть и находятся за пределами Персидского залива и перевозят оружие.

Министерство финансов США в среду расширило список судов, компаний и лиц, на которых наложены санкции, чтобы усилить давление на незаконную торговлю иранской нефтью.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявлял, что США будут активно преследовать любое судно под иранским флагом или которое пытается оказать поддержку Ирану. По его словам, это будет касаться судов теневого флота, перевозящих иранскую нефть. Эти действия положат начало новому этапу кампании давления США на Тегеран, которую в администрации Трампа назвали "Экономической яростью", по примеру операции против Ирана "Эпическая ярость".

Закрытие Ираном Ормузского пролива 18 апреля - по меньшей мере, два корабля были обстреляны