Американские ученые назвали источник распространения АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Корм и вода могут быть источником передачи африканской чумы свиней (АЧС). К такому выводу пришли ученые Канзасского государственного университета (США), передает УНН со ссылкой на МЭО "Зеленый фронт".
"Хотя корма и кормовые ингредиенты являются менее общепризнанным путем передачи АЧС, глобальное их распределение делает этот путь реальным для трансграничного проникновения вируса. Исследование впервые продемонстрировало, что вирус может легко передаваться при естественном потреблении загрязненного корма или жидкости", – говорит доцент Канзасского государственного университета по диагностической медицине и патобиологии Меган Нидервердер.
Методы сельскохозяйственной обработки кормовых ингредиентов могут подвергать их риску загрязнения в странах с АЧС. Например, распространенная практика в Китае – сушить посевы на дорогах. Эти дороги могут быть загрязнены движением грузовиков, содержащих инфицированных свиней.
Обработка ингредиентов на загрязненном оборудовании является еще одним возможным источником передачи вирусных частиц в корм, говорят ученые.
Отметим, что в Украине, несмотря на эпидемию АЧС, уже на протяжении 6 лет нет национальной программы борьбы с вирусом.
Эксперты, фермеры и политики обвиняют власть в бездеятельности, подчеркивая провальность реформы Госпродпотребслужбы, которая сегодня уполномочена контролировать распространение АЧС.
По словам депутата Сергея Тригубенко, государство до сих пор не компенсировало более 27 млн грн убытков, причиненных украинским фермерам этой болезнью в прошлом году.
Также он считает, что минимизировать вред от АЧС можно путем внедрения практики страхования фермерских хозяйств. В Минагро с таким предложением согласны, и обещали разработать механизм страхования в начале текущего года. Однако, пока никаких наработок по этому поводу не представили.