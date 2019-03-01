Американські вчені назвали джерело поширення АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Корм і вода можуть бути джерелом передачі африканської чуми свиней (АЧС). До такого висновку прийшли вчені Канзаського державного університету (США), передає УНН з посиланням на МЕВ "Зелений фронт".
"Хоча корми і кормові інгредієнти є менш загальновизнаним шляхом передачі АЧС, глобальний їх розподіл робить цей шлях реальним для транскордонного проникнення вірусу. Дослідження вперше продемонструвало, що вірус може легко передаватися при природному споживанні забрудненого корму або рідини", - говорить доцент Канзаського державного університету з діагностичної медицини і патобіологіі Меган Нідервердер.
Методи сільськогосподарського обробітку кормових інгредієнтів можуть піддавати їх ризику забруднення в країнах з АЧС. Наприклад, поширена практика в Китаї - сушити посіви на дорогах. Ці дороги можуть бути забруднені рухом вантажівок, що містять інфікованих свиней.
Обробка інгредієнтів на забрудненому обладнанні є ще одним можливим джерелом передачі вірусних частинок в корм, кажуть вчені.
Зазначимо, що в Україні, незважаючи на епідемію АЧС, вже упродовж 6 років немає національної програми боротьби з вірусом.
Експерти, фермери і політики звинувачують владу в бездіяльності, підкреслюючи провальність реформи Держпродспоживслужби, яка сьогодні уповноважена контролювати поширення АЧС.
За словами депутата Сергія Тригубенка, держава досі не компенсувала більш ніж 27 млн грн збитків, завданих українським фермерам цією хворобою минулого року.
Також він вважає, що мінімізувати шкоду від АЧС можна шляхом впровадження практики страхування фермерських господарств. У Мінагро з такою пропозицією згодні, і обіцяли розробити механізм страхування на початку поточного року. Однак, поки ніяких напрацювань з цього приводу не представили.