Американские правоохранители не нашли связей между стрелком во Флориде и группой националистов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Сотрудники правоохранительных органов США не нашли каких-либо связей между Николасом Крузом, который устроил стрельбу в средней школе американского города Паркленд (штат Флорида), и националистической группировкой, которая выступает за превосходство белой расы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Associated Press.
Ранее AP информировало, что Круз был членом группировки “Республика Флорида”, которое безируется в Таллахасси. Агентство приводит слова официального представителя полицейского управления округа Леон, где находится этот город, Грейди Джордана. Он отметил, что власть собрала много сведений о группировке, в том числе отслеживает, кого принимают в её ряды. По словам Джордана, “нет информации о связи” между “Республикой Флорида” и Крузом.
Полицейский уточнил, что ранее главу группировки Джордана Джереба задерживали не менее четырех раз. Сам Джереб сообщил агентству, что Круз является членом “Республики Флорида” и участвовал в организованных правым группировкам военных тренировках.
Говоря о содеянное Крузом массовый расстреле, Джереб отметил, что молодой человек “действовала сам по себе”. “Он единственный, кто несет ответственность за то, что сделал”, — приводит агентство слова главы группировки, добивается того, чтобы Флорида стала этнически белым штата.
Напомним, Николас Круз признался в том, что он в среду открыл стрельбу из винтовки AR-15, убив 17 человек в средней школе американского города Паркленд (штат Флорида).