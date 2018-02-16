Американські правоохоронці не знайшли зв'язків між стрільцем у Флориді і групою націоналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Співробітники правоохоронних органів США не знайшли будь-яких зв'язків між Ніколасом Крузом, який влаштував стрілянину в середній школі американського міста Паркленд (штат Флорида), і націоналістичним угрупованням, яке виступає за перевагу білої раси. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Associated Press.
Раніше AP інформувало, що Круз був членом угрупування “Республіка Флорида”, яке базується в Таллахассі. Агентство наводить слова офіційного представника поліцейського управління округу Леон, де знаходиться це місто, Грейді Джордана. Він зазначив, що влада зібрала багато відомостей про угруповання, в тому числі відстежують, кого приймають до її лав. За словами Джордана, “немає інформації про зв’язки” між “Республікою Флорида” і Крузом.
Поліцейський уточнив, що раніше главу угруповання Джордана Джереба затримували не менше чотирьох разів. Сам Джереб повідомив агентству, що Круз є членом “Республіки Флорида” і брав участь в організованих правим угрупованням військових тренуваннях.
Говорячи про учинене Крузом масовий розстрілі, Джереб зазначив, що молода людина “діяла сам по собі”. “Він єдиний, хто несе відповідальність за те, що зробив”, — наводить агентство слова глави угруповання, яке домагається того, аби Флорида стала етнічно білим штатом.
Нагадаємо, Ніколас Круз зізнався в тому, що він у середу відкрив стрілянину з гвинтівки AR-15, убивши 17 осіб у середній школі американського міста Паркленд (штат Флорида).