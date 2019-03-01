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Американские корабли будут в Одессе регулярно - представитель Госдепа

Американские корабли будут в Одессе регулярно - представитель Госдепа

Киев  •  УНН

 • 19024 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 марта. УНН. В Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Есть тренировки, ежегодно есть Си Бриз, и думаю, что вы будете видеть все больше и больше наших кораблей как тот, что был здесь два дня назад. И в дальнейше, я думаю, здесь в Одессе будут не всегда, но регулярно американские корабли, чтобы наши корабли и украинские корабли сотрудничали", - сказал он.

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Кроме того, по его словам, мониторинг ситуации в Черном и Азовском морях должен быть общей задачей стран, которые не хотят видеть опасные ситуации в этих водах.

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Напомним, 25 февраля ракетный эсминец военно-морского флота США USS Donald Cook (DDG 75) прибыл в Одессу.

Справка: "Дональд Кук" - корабль передового базирования, приписанный к базе ВМФ США в г. Рота в Испании. Он осуществляет военно-морские операции в зоне ответственности 6-го флота США в поддержку национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке. 6-й флот США имеет штаб-квартиру в г. Неаполе в Италии и осуществляет полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью защиты национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке.

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