Американські кораблі будуть в Одесі регулярно - представник Держдепу

“Є тренування, щороку є Сі Бріз, і думаю, що ви будете бачити все більше і більше наших кораблів, як той, що був тут два дні тому. І надалі, я думаю, тут в Одесі будуть не постійно, але регулярно американські кораблі, щоб наші кораблі і українські кораблі співпрацювали”, — сказав він.

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Крім того, з його слів, моніторинг ситуації в Чорному і Азовському морях має бути спільним завданням країн, які не хочуть бачити небезпечні ситуації у цих водах.

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Нагадаємо, 25 лютого ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув в Одесу.

Довідка: “Дональд Кук” — корабель передового базування, приписаний до бази ВМФ США у м. Рота в Іспанії. Він здійснює військово-морські операції в зоні відповідальності 6-го флоту США на підтримку національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі і Африці. 6-й флот США має штаб-квартиру в м. Неаполі в Італії і здійснює повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно із союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою захисту національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі та Африці.