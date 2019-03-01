Американські кораблі будуть в Одесі регулярно - представник Держдепу

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 1 березня. УНН. В Одесу будуть регулярно заходити кораблі ВМС США. Про це заявив помічник держсекретаря США Джордж Кент під час брифінгу після Першої Міжнародної конференції “Одеські дебати. Об’єднання України, Чорноморського регіону та трансатлантичних партнерів” в Одесі, передає кореспондент УНН.

“Є тренування, щороку є Сі Бріз, і думаю, що ви будете бачити все більше і більше наших кораблів, як той, що був тут два дні тому. І надалі, я думаю, тут в Одесі будуть не постійно, але регулярно американські кораблі, щоб наші кораблі і українські кораблі співпрацювали”, — сказав він.

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Крім того, з його слів, моніторинг ситуації в Чорному і Азовському морях має бути спільним завданням країн, які не хочуть бачити небезпечні ситуації у цих водах.

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Нагадаємо, 25 лютого ракетний есмінець військово-морського флоту США USS Donald Cook (DDG 75) прибув в Одесу.

Довідка: “Дональд Кук” — корабель передового базування, приписаний до бази ВМФ США у м. Рота в Іспанії. Він здійснює військово-морські операції в зоні відповідальності 6-го флоту США на підтримку національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі і Африці. 6-й флот США має штаб-квартиру в м. Неаполі в Італії і здійснює повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно із союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою захисту національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі та Африці.

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