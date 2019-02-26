Волкер розповів про символічне значення заходу “Дональда Кука” в порт Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Американський есмінець в Одесі демонструє підтримку США свободи судноплавства в регіоні. Про це заявив спеціальний представник Державного Департаменту США Курт Волкер у Києві на відкритті 5-го кримського форуму, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні зранку я був з візитом в Одесі у зв’язку з перебуванням там американського військового корвбля „Дональд Кук“. Захід цього корабля є важливим символом підтримки стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні”, — сказав спецпредставник.
За його словами, це також символізує американську підтримку прагнень України побудувати вільну, демократичну країну.
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“Це також є демонстрацією нашої підтримки свободи судноплавства і навігації, в тому числі у Керченській протоці, і демонстрацією того, що наша підтримка України — надовго”, — додав Волкер.
Довідка: “Дональд Кук” — корабель передового базування, приписаний до бази ВМФ США у м. Рота в Іспанії. Він здійснює військово-морські операції в зоні відповідальності 6-го флоту США на підтримку національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі і Африці. 6-й флот США має штаб-квартиру в м. Неаполі в Італії і здійснює повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно із союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою захисту національних інтересів і безпеки США, а також безпеки та стабільності в Європі та Африці.