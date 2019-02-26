Волкер рассказал о символическом значении захода "Дональда Кука" в порт Одессы

"Сегодня утром я был с визитом в Одессе в связи с пребыванием там американского военного корвбля "Дональд Кук". Заход этого корабля является важным символом поддержки стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - сказал спецпредставитель.

По его словам, это также символизирует американскую поддержку стремлений Украины построить свободную, демократическую страну.

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"Это также является демонстрацией нашей поддержки свободы судоходства и навигации, в том числе в Керченском проливе, и демонстрацией того, что наша поддержка Украины - надолго", - добавил Волкер.

Справка: "Дональд Кук" - корабль передового базирования, приписанный к базе ВМФ США в г. Рота в Испании. Он осуществляет военно-морские операции в зоне ответственности 6-го флота США в поддержку национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке. 6-й флот США имеет штаб-квартиру в г. Неаполе в Италии и осуществляет полный спектр совместных и военно-морских операций, часто совместно с союзниками и межведомственными партнерами, с целью защиты национальных интересов и безопасности США, а также безопасности и стабильности в Европе и Африке.