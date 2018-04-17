Американка случайно выиграла в лотерею

Имя победительницы - Линда Бриз (Linda Breeze). Она призналась, что удача улыбнулась ей случайно. Выигрышная комбинация состояла из цифр, которые Бриз зачеркнула наугад.

Счастливая обладательница денежного приза призналась, что хочет потратить свой выигрыш на шоппинг с дочкой.

"Для начала мы отправимся с дочерью за новыми вещами", - отметила она.

Напомним, украинцы за неделю сорвали два джекпота лотереи "Спортпрогноз". Все, что им нужно было для победы – правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей.