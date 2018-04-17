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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 27269 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американка случайно выиграла в лотерею

Киев • УНН

 • 8807 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Жительница американского штата Орегон выиграла 33 тыс. долл в лотерею "Keno", передает УНН со ссылкой на KPTV.

Американка случайно выиграла в лотерею

Имя победительницы - Линда Бриз (Linda Breeze). Она призналась, что удача улыбнулась ей случайно. Выигрышная комбинация состояла из цифр, которые Бриз зачеркнула наугад.

Счастливая обладательница денежного приза призналась, что хочет потратить свой выигрыш на шоппинг с дочкой.

"Для начала мы отправимся с дочерью за новыми вещами", - отметила она.

Напомним, украинцы за неделю сорвали два джекпота лотереи "Спортпрогноз". Все, что им нужно было для победы – правильно спрогнозировать результаты 12 футбольных матчей. 

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