Американка випадково виграла в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Мешканка американського штату Орегон виграла 33 тис. дол. в лотерею "Keno", передає УНН з посиланням на KPTV.
Ім'я переможниці - Лінда Бриз (Linda Breeze). Вона зізналася, що удача посміхнулася їй випадково. Виграшна комбінація складалася з цифр, які Бриз закреслила навмання.
Щаслива власниця грошового призу зізналася, що хоче витратити свій виграш на шопінг з донькою.
"Для початку ми вирушимо з дочкою за новими речами", - зазначила вона.
Нагадаємо, українці за тиждень зірвали два джекпоти лотереї "Спортпрогноз". Все, що їм потрібно було для перемоги - правильно спрогнозувати результати 12 футбольних матчів.