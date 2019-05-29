Американка рассказала, где продаются выигрышные лотерейные билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Жительница американского штата Пенсильвания выиграла 1 млн долл. в скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победительницы - Пегги Додсон. Она живет в округе Ланкастер.
Американка купила лотерейный билет в магазине "Peach Bottom".
"Примечательно, что два года назад я выиграла 100 тыс. долл. в лотерею, купив билет в том же магазине", - рассказала она.
Додсон планирует потратить выигрыш на погашение ипотеки.
"А еще мы с мужем хотим отправиться в путешествие по Гранд-Каньону и Аляске", - добавила победительница.
Напомним, в 2017 и 2018 году игроки украинской лотереи "ТОП" дважды выигрывали по 500 тыс. грн благодаря билетам, купленным на одной и той же точке города Вольнянск (Запорожская область).