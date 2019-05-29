Американка розповіла, де продаються виграшні лотерейні білети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Мешканка американського штату Пенсільванія виграла 1 млн дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможниці - Пеггі Додсон. Вона живе в окрузі Ланкастер.
Американка купила лотерейний квиток в магазині "Peach Bottom".
"Примітно, що два роки тому я виграла 100 тис. дол. у лотерею, купивши білет в тому ж магазині", - розповіла вона.
Додсон планує витратити виграш на погашення іпотеки.
"А ще ми з чоловіком хочемо відправитися в подорож по Гранд-Каньйону і Алясці", - додала переможниця.
Нагадаємо, в 2017 і 2018 році гравці української лотереї "ТОП" двічі вигравали по 500 тис. грн завдяки квиткам, купленим на одній і тій же точці міста Вільнянськ (Запорізька область).