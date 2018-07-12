В Запорожье обнаружили место продажи счастливых лотерейных билетов

Сообщается, что выигрышный билет был приобретен на фирменном столе "М.С.Л." по адресу: переулок Торговый, 11 (магазин "АТБ").

В компании отметили, что победитель может обратиться за консультацией на бесплатную горячую телефонную линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, чтобы получить консультацию по оформлению выигрыша.

"Это уже второй крупный выигрыш на данной точке. В прошлом году 8 апреля в тираже № 1273, на этом же фирменном столе было выиграно еще один главный приз лотереи "ТОП" - 500 тыс. гривен", - напомнили в "М.С.Л.".

В компании добавили, что с начала 2018 года украинцы трижды выигрывали в лотерею "ТОП" призы по полмиллиона гривен каждый. Розыгрыши лотереи "ТОП" происходят ежедневно вечером, а лотереи "ТИП" - днем. Обе числовые лотереи стартовали в 2013 году, и за это время вместе насчитывают 135 выигранных главных призов. Областью-лидером по количеству выигрышей в лотерее "ТОП" является Днепропетровская область.