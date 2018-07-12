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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 43255 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103857 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125737 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133172 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169659 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153575 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141274 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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7 марта, 13:58 • 130469 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181637 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118337 просмотра

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В Запорожье обнаружили место продажи счастливых лотерейных билетов

В Запорожье обнаружили место продажи счастливых лотерейных билетов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. В городе Вольнянск, что на Запорожье, выиграли максимальный приз лотереи "ТОП" - 500 тыс. гривен. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Сообщается, что выигрышный билет был приобретен на фирменном столе "М.С.Л." по адресу: переулок Торговый, 11 (магазин "АТБ").

В компании отметили, что победитель может обратиться за консультацией на бесплатную горячую телефонную линию компании по телефону 0 (800) 21 00 65, чтобы получить консультацию по оформлению выигрыша.

"Это уже второй крупный выигрыш на данной точке. В прошлом году 8 апреля в тираже № 1273, на этом же фирменном столе было выиграно еще один главный приз лотереи "ТОП" - 500 тыс. гривен", - напомнили в "М.С.Л.".

В компании добавили, что с начала 2018 года украинцы трижды выигрывали в лотерею "ТОП" призы по полмиллиона гривен каждый. Розыгрыши лотереи "ТОП" происходят ежедневно вечером, а лотереи "ТИП" - днем. Обе числовые лотереи стартовали в 2013 году, и за это время вместе насчитывают 135 выигранных главных призов. Областью-лидером по количеству выигрышей в лотерее "ТОП" является Днепропетровская область.

Украинские Национальные Новости

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