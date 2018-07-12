На Запоріжжі виявили місце продажу щасливих лотерейних білетів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У місті Вільнянськ, що на Запоріжжі, виграли максимальний приз лотереї "ТОП" - 500 тисяч гривень. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.
Повідомляється, що виграшний білет було придбано на фірмовому столі “М.С.Л.” за адресою: провулок Торговий, 11 (магазин “АТБ”).
У компанії зазначили, що переможець може звернутися за консультацією на безкоштовну гарячу телефонну лінію компанії за номером 0 (800) 21 00 65, щоб отримати консультацію щодо оформлення виграшу.
“Це вже другий крупний виграш на даній точці. У минулому році 8 квітня в тиражі № 1273, на цьому ж фірмовому столі було виграно ще один головний приз лотереї „ТОП“ — 500 000 гривень”, — нагадали в “М.С.Л.”.
У компанії додали, що з початку 2018 року українці тричі вигравали у лотерею “ТОП” призи по півмільйона гривень кожен. Розіграші лотереї “ТОП” відбуваються щодня ввечері, а лотереї “ТІП” — вдень. Обидві числові лотереї стартували у 2013 році, і за цей час разом нараховують 135 виграних головних призів. Областю-лідером з кількості виграшів у лотереї “ТОП” є Дніпропетровська область.