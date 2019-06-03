Американец шел к лотерейной победе 10 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В США 59-летний житель штата Мэриленд выиграл 50 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Победитель играет в лотерею 10 лет. На протяжении текущего периода он всегда использовал одну и ту же комбинацию чисел.
Американец планирует потратить лотерейный выигрыш на ремонт гаража, а также покупку новой стиральной машинки и сушилки.
Напомним, один из двух обладателей джекпота лотереи ТОТО "Спортпрогноз" - украинец Иван Едынак, который верно предугадал результаты 12 футбольных матчей и выиграл 233 тыс. грн, шел к лотерейному выигрышу почти 30 лет.