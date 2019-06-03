Американець йшов до лотерейної перемоги 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У США 59-річний житель штату Меріленд виграв 50 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Переможець грає в лотерею 10 років. Протягом поточного періоду він завжди використовував одну й ту ж комбінацію чисел.
Американець планує витратити лотерейний виграш на ремонт гаража, а також покупку нової пральної машинки і сушарки.
Нагадаємо, один із двох володарів джекпоту лотереї ТОТО "Спортпрогноз" - українець Іван Единак, який вірно передбачив результати 12 футбольних матчів і виграв 233 тис. грн, йшов до лотерейному виграшу майже 30 років.