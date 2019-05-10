Украинец шел к лотерейному выигрышу почти 30 лет

КИЕВ. 10 мая. УНН. В конце апреля двое украинцев разделили джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз" суммой 450 тыс. Имя одного из победителей - Иван Едынак. В интервью он рассказал, как ему удалось выиграть 233 тыс. грн, сообщает УНН со ссылкой на оператора государственных лотерей "М.С.Л.".