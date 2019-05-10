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Украинец шел к лотерейному выигрышу почти 30 лет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. В конце апреля двое украинцев разделили джекпот лотереи ТОТО "Спортпрогноз" суммой 450 тыс. Имя одного из победителей - Иван Едынак. В интервью он рассказал, как ему удалось выиграть 233 тыс. грн, сообщает УНН со ссылкой на оператора государственных лотерей "М.С.Л.".

Мужчина отметил, что имеет большой опыт игры в лотерею.

"Играю давно, ещё с 90-х годов. Начинал со "Спортлото", а потом переключился на "Спортпрогноз". Делать ставки на каждый тираж не получается, поэтому играю несколько раз в месяц", - объяснил он.

Победитель рассказал, что тратит на игру, как правило, от 80 грн. Все зависит от сложности тиража, добавил он.

Выигрышная ставка обошлась победителю как раз в 80 грн.

"Восемь матчей закрыл одиночными ставками, ещё четыре — двойными. Системой закрыл три испанские пары, а также матч "Милан" — "Лацио". Всего 16 вариантов", - рассказал он.

Ранее Едынак уже выигрывал в лотерею.

"Рекордный выигрыш до этого — около 20 тыс. гривен. Несколько раз выигрывал суммы в районе пяти тысяч. Но чтобы угадать 12 результатов и сорвать джекпот — это для меня впервые", - отметил он.

Удивительным является тот факт, что Иван, при всех своих успехах и опыте игры, вообще не любит наблюдать за футболом.

"Для меня это вполне нормально. А информацию беру из интернета. Меня интересует только футбольная статистика, и для этого есть множество сайтов. А сам футбол как зрелище меня не впечатляет", - рассказал победитель.

Едынак зарегистрировал выигрышную ставку во Львове, но выигрыш оформил в Ивано-Франковске.

"Просто во Львове был проездом, оставалось время до поезда, вот и сделал ставку в районе вокзала. Моя работа связана с командировками, потому играю в "Спортпрогноз" в разных городах", - обьяснил он.

В общей сложности Едынак выиграл 233 тыс. 96 гривен. Игроку из Киева, разделившему с ним победу, досталось 245 тыс. 112 гривен.

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