Українець йшов до лотерейного виграшу майже 30 років

Чоловік зазначив, що має великий досвід гри в лотерею.

"Граю давно, ще з 90-х років. Починав зі "Спортлото", а потім переключився на "Спортпрогноз". Робити ставки на кожен тираж не виходить, тому граю кілька разів на місяць", - пояснив він.

Переможець розповів, що витрачає на гру, як правило, від 80 грн. Все залежить від складності тиражу, додав він.

Виграшна ставка обійшлася переможцеві якраз в 80 грн.

"Вісім матчів закрив одиночними ставками, ще чотири - подвійними. Системою закрив три іспанські пари, а також матч "Мілан" - "Лаціо". Всього 16 варіантів", - розповів він.

Раніше Єдинак вже вигравав у лотерею.

"Рекордний виграш до цього - близько 20 тис. гривень. Кілька разів вигравав суми в межах п'яти тисяч. Але щоб вгадати 12 результатів і зірвати джекпот - це для мене вперше", - зазначив він.

Дивним є той факт, що Іван, при всіх своїх успіхах і досвіді гри, взагалі не любить спостерігати за футболом.

"Для мене це цілком нормально. А інформацію беру з інтернету. Мене цікавить тільки футбольна статистика, і для цього є безліч сайтів. А сам футбол як видовище мене не вражає", - розповів переможець.

Єдинак зареєстрував виграшну ставку у Львові, але виграш оформив в Івано-Франківську.

"Просто у Львові був проїздом, залишався час до поїзда, ось і зробив ставку в районі вокзалу. Моя робота пов'язана з відрядженнями, тому граю в "Спортпрогноз" у різних містах", - пояснив він.

В цілому Єдинак виграв 233 тис. 96 гривень. Гравцеві з Києва, що розділив з ним перемогу, дісталося 245 тис. 112 гривень.