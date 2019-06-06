Американец выиграл в скретч-лотерею дважды за день
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В США 78-летний житель штата Мэриленд выиграл более 1 млн долл. в мгновенную скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что он выиграл дважды за день.
"Первый билет, стоимостью 5 долл., принес мне выигрыш размером в 500 долл. Я решил его обналичить, но по техническим причинам не смог. На месте не было человека, у которого есть доступ к сейфу с деньгами.
Я отправился в другой магазин, и решил купить еще парочку билетов. Один из них принес мне выигрыш размером в 1 млн долл.", - рассказал он.
Победитель планирует потратить выигрыш на покупку нового дома.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018-м году выиграла в украинскую лотерею "Лото-Забава". Два раза выиграл глава семейства и один раз — его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.