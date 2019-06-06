Американець виграв у скретч-лотерею двічі за день
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У США 78-річний житель штату Меріленд виграв більш ніж 1 млн дол. у миттєву скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відомо, що він виграв двічі за день.
"Перший квиток, вартістю 5 дол., приніс мені виграш розміром в 500 дол. Я вирішив його перевести в готівку, але з технічних причин не зміг. На місці не було людини, яка має доступ до сейфу з грошима.
Я відправився в інший магазин, і вирішив купити ще парочку квитків. Один з них приніс мені виграш розміром в 1 млн дол.", - розповів він.
Переможець планує витратити виграш на купівлю нового будинку.
Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі у 2018-му році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу склала 1 млн 200 тис. грн.