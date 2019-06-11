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Американец выиграл 1 млн долл. в лотерею

Киев • УНН

 • 10718 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Американец выиграл 1 млн долл. в лотерею

Имя победителя — Тайлер Вагонер. Он купил лотерейный билет на заправке.

"Когда я понял, что выиграл 1 млн долл., я тут же позвонил отцу. Мы с ним часто мечтали — вот бы выиграть в лотерею", - вспоминает победитель.

Отец поверил американцу, но не сразу.

"Мне пришлось отправить ему фотографию с билетом в руках", - говорит счастливчик.

Победитель планирует потратить выигрыш на семью.

"С этими деньгами заботиться об отце будет гораздо проще", - отметил он.

Напомним, что в Украине официальным рекордсменом по количеству миллионеров и мультимиллионеров является "Лото-Забава" оператора государственных лотерей "М.С.Л. ". Большинство победителей этой лотереи вкладывают выигрыш в жилье, машины, отдых, образование детей и откладывают деньги на будущее.

Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.

А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.

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