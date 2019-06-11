Американець виграв 1 млн дол. в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Житель американського штату Північна Кароліна виграв 1 млн дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Тайлер Вагонер. Він купив лотерейний квиток на заправці.
"Коли я зрозумів, що виграв 1 млн дол., я тут же зателефонував батькові. Ми з ним часто мріяли - от би виграти в лотерею", - згадує переможець.
Батько повірив американцеві, але не відразу.
"Мені довелося відправити йому фотографію з квитком в руках", - говорить щасливчик.
Переможець планує витратити виграш на сім'ю.
"З цими грошима піклуватися про батька буде набагато простіше", - зазначив він.
Нагадаємо, що в Україні офіційним рекордсменом за кількістю мільйонерів і мультимільйонерів є "Лото-Забава" оператора державних лотерей "М.С.Л.". Більшість переможців цієї лотереї вкладають виграш в житло, машини, відпочинок, освіту дітей і відкладають гроші на майбутнє.
Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.
А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину від виграного в лотерею мільйони на ремонт в будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.