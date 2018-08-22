Американец стал лотерейным победителем дважды за полтора года
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Житель Американского штата Колорадо выиграл 500 тыc. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Отмечается, что американцу удалось выиграть в лотерею дважды за 1,5 года. Его первый выигрыш составил 250 тыс. долл.
Счастливчик уже имеет планы на выигранные деньги. Он решил полностью расплатиться за дом и отправиться в отпуск со своей семьей.
В Украине, напомним, тоже есть лотерейный игрок, которому удача улыбнулась дважды. Речь идет об Игоре Панченко из Василькова (Киевская область), которому удалось выиграть половину джекпота суммой 320 тысяч гривен в 875-м тираже лотереи ТОТО "Спортпрогноз", а чуть позже, в тираже №877 все той же лотереи, выиграть еще 210 тыс. грн.
В обоих случаях он правильно спрогнозировал результаты 12 футбольных матчей и благодаря своим спортивным знаниям стал богаче на более чем полмиллиона гривен.