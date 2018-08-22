Американець став лотерейним переможцем двічі за півтора року
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Житель американського штату Колорадо виграв 500 тиc. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відзначається, що американцеві вдалося виграти в лотерею двічі за 1,5 року. Його перший виграш становив 250 тис. дол.
Щасливчик вже має плани на виграні гроші. Він вирішив повністю розплатитися за будинок і відправитися у відпустку зі своєю сім'єю.
В Україні, нагадаємо, теж є лотерейний гравець, якому удача посміхнулася двічі. Йдеться про Ігоря Панченка з Василькова (Київська область), якому вдалося виграти половину джекпоту обсягом 320 тисяч гривень у 875-му тиражі лотереї ТОТО "Спортпрогноз", а трохи пізніше, у тиражі №877 усе тієї ж лотереї, виграти ще 210 тис. грн.
В обох випадках він правильно спрогнозував результати 12 футбольних матчів і завдяки своїм спортивним знанням став багатшим на більш ніж півмільйона гривень.