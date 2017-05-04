Американец пытался в чемоданах провезти в США птиц из Вьетнама
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Гражданин США попытался нелегально провезти на родину из Вьетнама 93 экзотических птиц. Они были обнаружены Службой пограничного и таможенного контроля в чемоданах американца при стандартной проверке багажа в аэропорту Лос-Анджелеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
В момент обнаружения живы были только 50 птиц, однако вскоре 42 из них умерли.
Выяснилось, что некоторые из найденных птиц относятся к редким видам и подпадают под действие Конвенции ООН о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Специалисты отмечают, что злоумышленник не только нарушил законы США, но и создал угрозу для жителей страны и для местной экосистемы, поскольку многие экзотические птицы являются переносчиками инфекционных заболеваний, в частности вируса птичьего гриппа.
Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы по обвинению в контрабанде.
Как сообщал УНН, 20 апреля на украинско-венгерской границе был задержан микроавтобус с белорусскими дипломатическими номерами, в котором гражданин Монголии под видом дипломатической почты пытался перевезти большую партию сигарет.