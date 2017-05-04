Американець намагався у валізах провезти до США птахів із В’єтнаму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Громадянин США спробував нелегально провезти на батьківщину з В'єтнаму 93 екзотичних птахів. Вони були виявлені Службою прикордонного і митного контролю у валізах американця при стандартній перевірці багажу в аеропорту Лос-Анджелеса. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
У момент виявлення живі були тільки 50 птахів, проте незабаром 42 з них померли.
З'ясувалося, що деякі зі знайдених птахів належать до рідкісних видів і підпадають під дію Конвенції ООН про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, яким загрожує зникнення.
Фахівці відзначають, що зловмисник не лише порушив закони США, але й створив загрозу для жителів країни і для місцевої екосистеми, оскільки багато екзотичних птахів є носіями інфекційних захворювань, зокрема вірусу пташиного грипу.
Чоловікові загрожує до 20 років в'язниці за звинуваченням у контрабанді.
Як повідомляв УНН, 20 квітня на українсько-угорському кордоні був затриманий мікроавтобус із білоруськими дипломатичними номерами, в якому громадянин Монголії під виглядом дипломатичної пошти намагався перевезти велику партію цигарок.