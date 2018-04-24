Американец чуть не выбросил лотерейный билет на 50 тыс. долларов

Имя победителя - Кенни МакГуир. Несколько недель назад он приобрел билет лотереи Powerball.

"Спустя 10 дней я решил проверить купленный билет. Продавец сообщил мне, что не сможет проверить выигрышный билет и для этого надо обратиться к лотерейному оператору", - рассказал счастливчик.

Американец решил не обременять себя и выбросить билет в урну. Но продавец его убедил, что стоит обратиться к лотерейному оператору. МакГуир прислушался к совету кассира не зря - в офисе Powerball ему сообщили о выигрыше размером в 50 тыс. долл.

Счастливчик решил потратить часть от выигрыша на погашение долга. Также, он принял решение поделиться денежным призом с кассиром, который продал ему лотерейный билет.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров “Лото-Забава” насчитывает уже 288 счастливчиков, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в этом году в Украине появилось 9 новых миллионеров благодаря этой государственной лотерее.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, обеспечение образования для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом. Большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.

Напомним, что недавно победитель тиража №904 от 4 декабря 2016 года лотереи “Лото-Забава”, строитель из Черкасской области Владимир Квач, поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Он уже сделал капитальный ремонт в доме, приобрел новый автомобиль и впервые съездил с семьёй на море.