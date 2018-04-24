Американец чуть не выбросил лотерейный билет на 50 тыс. долларов

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 12033 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 27862 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 44862 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 71889 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 116159 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 89363 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 126573 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185222 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278201 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203158 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 116988 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 110105 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 91203 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 112608 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 59366 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 61293 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 114542 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 382394 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 344374 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 429163 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 15884 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 27092 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 33269 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 68503 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 275657 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Американец чуть не выбросил лотерейный билет на 50 тыс. долларов

Киев • УНН

 • 7334 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Житель американского штата Миссури выиграл 50 тыс. долларов в лотерею Powerball, передает УНН со ссылкой на американскую радиостанцию WGEM.

Американец чуть не выбросил лотерейный билет на 50 тыс. долларов

Имя победителя - Кенни МакГуир. Несколько недель назад он приобрел билет лотереи Powerball.

"Спустя 10 дней я решил проверить купленный билет. Продавец сообщил мне, что не сможет проверить выигрышный билет и для этого надо обратиться к лотерейному оператору", - рассказал счастливчик.

Американец решил не обременять себя и выбросить билет в урну. Но продавец его убедил, что стоит обратиться к лотерейному оператору. МакГуир прислушался к совету кассира не зря - в офисе Powerball ему сообщили о выигрыше размером в 50 тыс. долл.

Счастливчик решил потратить часть от выигрыша на погашение долга. Также, он принял решение поделиться денежным призом с кассиром, который продал ему лотерейный билет.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров “Лото-Забава” насчитывает уже 288 счастливчиков, которым удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в этом году в Украине появилось 9 новых миллионеров благодаря этой государственной лотерее.

Выигранные средства победители, в основном, тратят на улучшение жилищных условий, решение финансовых проблем, приобретение автомобиля, обеспечение образования для детей или внуков, и лишь немного оставляют для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом. Большинство украинцев относятся к внезапно выигранным деньгам как к возможности улучшить условия жизни и шансу осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и, в какой-то степени, альтруистически, на благо детей и внуков.

Напомним, что недавно победитель тиража №904 от 4 декабря 2016 года лотереи “Лото-Забава”, строитель из Черкасской области Владимир Квач, поделился с журналистами тем, как изменилась его жизнь после выигрыша 1 миллиона гривен. Он уже сделал капитальный ремонт в доме, приобрел новый автомобиль и впервые съездил с семьёй на море.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,550.99