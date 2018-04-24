Американець ледь не викинув лотерейний квиток на 50 тис. доларів

Ім'я переможця - Кенні МакГуір. Кілька тижнів тому він придбав білет лотереї Powerball.

"Через 10 днів я вирішив перевірити куплений квиток. Продавець повідомив мені, що не зможе перевірити виграшний білет і для цього треба звернутися до лотерейного оператора", - розповів щасливчик.

Американець вирішив не обтяжувати себе і викинути білет в урну. Але продавець його переконав, що варто звернутися до лотерейного оператора. МакГуір прислухався до поради касира не дарма - в офісі Powerball йому повідомили про виграш розміром в 50 тис. дол.

Щасливчик вирішив витратити частину від виграшу на погашення боргу. Також, він прийняв рішення поділитися грошовим призом з касиром, який продав йому лотерейний білет.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Лічильник мільйонерів "Лото-Забава" налічує вже 288 щасливчиків, яким вдалося зірвати призи від 1 млн грн і більше. Тільки в цьому році в Україні з'явилося 9 нових мільйонерів завдяки цій державній лотереї.

Виграні кошти переможці, в основному, витрачають на поліпшення житлових умов, вирішення фінансових проблем, придбання автомобіля, забезпечення освіти для дітей чи онуків, і лише трохи залишають для задоволення своїх маленьких радощів у вигляді довгоочікуваної відпустки в різних куточках України або за кордоном. Більшість українців ставляться до раптово виграних грошей як до можливості поліпшити умови життя і шансу здійснити давні мрії. Тому і використовують вони їх розумно, і, в якійсь мірі, альтруїстично, на благо дітей і онуків.

Нагадаємо, що недавно переможець тиражу №904 від 4 грудня 2016 року лотереї "Лото-Забава", будівельник з Черкаської області Володимир Квач, поділився з журналістами тим, як змінилося його життя після виграшу 1 мільйона гривень. Він уже зробив капітальний ремонт в будинку, придбав новий автомобіль і вперше з'їздив із сім'єю на море.