Американец купит дом за счет лотерейного выигрыша
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Житель американского штата Пенсильвания выиграл 15 тыс. долл. в скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Известно, что победителю 49 лет, он живете в округе Колумбия.
Счастливчик купил лотерейный билет в одном из магазинов Милтона.
"Я отправился в поход и на полпути к кемпингу остановился в магазине. Там я купил четыре лотерейных билета, они обошлись мне в двадцать долларов. Один из билетов принес мне выигрыш размером в 15 тысяч", - рассказал победитель.
Американец уже составил планы на денежный приз.
"Я выиграл в лотерею как никогда кстати. Давно с женой планируем купить дом. Теперь планы будет проще реализовать", - отметил он.
Напомним, лотерея — хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные лотерейные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или путешествия.
Например, Галина Кориневич с Ивано-Франковской области решила потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на покупку внедорожника.
А киевлянин Валерий Садовенко вместе с женой решили потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартире у себя и у дочери, а также отложить деньги внучке на будущее.