Американець купить будинок коштом лотерейного виграшу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Житель американського штату Пенсильванія виграв 15 тис. дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відомо, що переможцю 49 років, він живете в окрузі Колумбія.
Щасливчик купив лотерейний квиток в одному з магазинів Мілтона.
"Я вирушив у похід і на півдорозі до кемпінгу зупинився в магазині. Там я купив чотири лотерейні квитки, вони обійшлися мені у двадцять доларів. Один з квитків приніс мені виграш розміром в 15 тисяч", - розповів переможець.
Американець вже склав плани на грошовий приз.
"Я виграв у лотерею як ніколи до речі. Давно з дружиною плануємо купити будинок. Тепер плани буде простіше реалізувати", - зазначив він.
Нагадаємо, лотерея – хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на покупку житла, авто або подорожі.
Наприклад, Галина Кориневич з Івано-Франківської області вирішила витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на покупку позашляховика.
А киянин Валерій Садовенко разом з дружиною вирішили витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартирі у себе і у дочки, а також відкласти гроші внучці на майбутнє.