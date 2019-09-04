Америка поможет Европе и Азии преодолеть АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Информационный центр охраны здоровья свиней (NPPC) получил от Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA) 1,7 млн долл. гранта, который будет направлен на поиск способов борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на swinehealth.org
Уточняется, что пока на территории США не было зафиксировано ни одного случая АЧС. Наряду с этим, новые вспышки заболевания продолжают регистрировать в Юго-Восточной Азии, Китае и некоторых странах Европы. Грант в размере 1,7 млн долл. поможет начать сотрудничество между Соединенными Штатами и странами Северо-Восточной Азии, для обмена знаниями по ветеринарии и способами предотвращения дальнейшего распространения АЧС.
Благодаря проекту грантополучатели планируют исследовать:
пути попадания вируса на фермы;
использование оральных жидкостей свиней для подтверждения положительного или отрицательного статуса фермы или региона;
потенциал метода изоляции вируса в одной части фермы, что позволит продолжать выращивать здоровых свиней в других частях фермы;
методы очистки и дезинфекции, чтобы дать возможность возобновить работу на ферме скорее;
риски при трансграничной транспортировке свиней и управления рисками трансграничных заболеваний свиней.
Как писал УНН, АЧС зафиксирована на территории многих европейских и азиатских стран. Пострадали от вируса Болгария, Румыния, Польша, Сербия, Россия, Украина, Китай, Вьетнам, Таиланд, Лаос и другие.
Например, в Украине вирус не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года было зафиксировано уже более 40 вспышек заболевания. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.
По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому - колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.