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Америка поможет Европе и Азии преодолеть АЧС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Информационный центр охраны здоровья свиней (NPPC) получил от Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA) 1,7 млн долл. гранта, который будет направлен на поиск способов борьбы с африканской чумой свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на swinehealth.org

Уточняется, что пока на территории США не было зафиксировано ни одного случая АЧС. Наряду с этим, новые вспышки заболевания продолжают регистрировать в Юго-Восточной Азии, Китае и некоторых странах Европы. Грант в размере 1,7 млн долл. поможет начать сотрудничество между Соединенными Штатами и странами Северо-Восточной Азии, для обмена знаниями по ветеринарии и способами предотвращения дальнейшего распространения АЧС.

Благодаря проекту грантополучатели планируют исследовать:

пути попадания вируса на фермы;

использование оральных жидкостей свиней для подтверждения положительного или отрицательного статуса фермы или региона;

потенциал метода изоляции вируса в одной части фермы, что позволит продолжать выращивать здоровых свиней в других частях фермы;

методы очистки и дезинфекции, чтобы дать возможность возобновить работу на ферме скорее;

риски при трансграничной транспортировке свиней и управления рисками трансграничных заболеваний свиней.

Как писал УНН, АЧС зафиксирована на территории многих европейских и азиатских стран. Пострадали от вируса Болгария, Румыния, Польша, Сербия, Россия, Украина, Китай, Вьетнам, Таиланд, Лаос и другие.

Например, в Украине вирус не утихает с 2012 года. Только с начала 2019 года было зафиксировано уже более 40 вспышек заболевания. В прошлом году их количество достигло 145. Вирус проник во все регионы нашей страны.

По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и недостаток компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому - колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.

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