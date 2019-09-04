Америка допоможе Європі та Азії подолати АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Інформаційний центр охорони здоров’я свиней (NPPC) отримав від Міністерства сільського господарства США (FAS USDA) 1,7 млн дол. гранту, який буде спрямовано на пошук способів боротьби з африканською чумою свиней (АЧС), передає УНН із посиланням на swinehealth.org
Уточнюється, що поки що на території США не було зафіксовано жодного випадку АЧС. Поряд з цим, нові спалахи захворювання продовжують реєструвати у Південно-Східній Азії, Китаї та деяких країнах Європи. Грант розміром у 1,7 млн дол. допоможе розпочати співпрацю між Сполученими Штатами та країнами Північно-Східної Азії, задля обміну знаннями з ветеринарії та способами запобігання подальшому поширенню АЧС.
Завдяки проекту грантоотримувачі планують дослідити:
шляхи потрапляння вірусу на ферми;
використання оральних рідин свиней для підтвердження позитивного чи негативного статусу ферми чи регіону;
потенціал методу ізоляції вірусу в одній частині ферми, що дозволить продовжувати вирощувати здорових свиней в інших частинах ферми;
методи очистки та дезінфекції, щоб дати можливість відновити роботу на фермі якнайскоріше;
ризики при транскордонному транспортуванні свиней та управління ризиками транскордонних захворювань свиней.
Яяк писав УНН, АЧС зафіксована на території багатьох європейських і азіатських країн. Постраждали від вірусу Болгарія, Румунія, Польща, Сербія, Росія, Україна, Китай, В’єтнам, Таїланд, Лаос та інші.
Наприклад, в Україні вірус не вщухає з 2012 року. Тільки з початку 2019 року було зафіксовано вже більше 40 спалахів захворювання. У минулому році їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.
За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають декілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і недолік компетентних кадрів.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, упевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому — колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.