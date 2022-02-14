Amazon показал первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

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15 марта, 19:03 • 100511 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129458 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116306 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110446 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100968 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97768 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85330 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118588 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124991 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126940 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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14 марта, 19:57 • 124991 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110047 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

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13 марта, 15:21 • 129544 просмотра
Актуальное
Amazon показал первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Amazon показал первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

Киев • УНН

 • 20802 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал на своем YouTube-канале первый тизер сериала "Властелин колец: кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power), информирует УНН.

Детали

Премьера состоится 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video.

Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья — за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса к Одинокой горе.

В ленте будет множество сюжетных линий и более 20 центральных персонажей — как знакомых по оригинальным произведениям, так и придуманных специально для "Колец власти". Среди них — молодые Галадриэль и Элронд, кузнец Келебримбор, а также гномы-правители Кхазад-дума во времена его расцвета.

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