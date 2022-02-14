Amazon показал первый тизер сериала "Властелин колец: Кольца власти"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал на своем YouTube-канале первый тизер сериала "Властелин колец: кольца власти" (The Lord of the Rings: The Rings of Power), информирует УНН.
Детали
Премьера состоится 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video.
Сериал расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья — за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса к Одинокой горе.
В ленте будет множество сюжетных линий и более 20 центральных персонажей — как знакомых по оригинальным произведениям, так и придуманных специально для "Колец власти". Среди них — молодые Галадриэль и Элронд, кузнец Келебримбор, а также гномы-правители Кхазад-дума во времена его расцвета.
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