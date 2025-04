Студія Marvel показала новий трейлер сіквела "Доктора Стренджа"

Деталі

"Дивіться офіційний трейлер фільму "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" від Marvel Studios. Тільки у кінотеатрах із 6 травня", - йдеться у повідомленні до трейлера.

У новому трейлері можна побачити Червону Відьму та альтернативну темну версію самого Стренджа.

Довідково

Фільм "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) є 28-ю стрічкою в межах Кіновсесвіту Marvel (КВM) і п'ятою стрічкою четвертої фази. Фільм знято Семом Реймі за сценарієм, написаним Джейд Галлі Бартлетт і Майклом Волдроном, і в ньому знімаються Бенедикт Камбербетч у ролі Стівена Стренджа, а також Бенедикт Вонґ, Рейчел Мак-Адамс, Чиветел Еджіофор, Елізабет Олсен та Ксочітл Ґомез. У фільмі Стрендж випускає невимовне зло, зіштовхуючись зі своїм другом, що став ворогом.