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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Студія Marvel показала новий трейлер сіквела "Доктора Стренджа"

Студія Marvel показала новий трейлер сіквела "Доктора Стренджа"

Київ • УНН

 • 27937 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Студія Marvel Studios опублікувала повноцінний трейлер майбутнього супергеройського блокбастера "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля", пише УНН.

Деталі

"Дивіться офіційний трейлер фільму "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" від Marvel Studios. Тільки у кінотеатрах із 6 травня", - йдеться у повідомленні до трейлера.

У новому трейлері можна побачити Червону Відьму та альтернативну темну версію самого Стренджа.

Довідково

Фільм "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) є 28-ю стрічкою в межах Кіновсесвіту Marvel (КВM) і п'ятою стрічкою четвертої фази. Фільм знято Семом Реймі за сценарієм, написаним Джейд Галлі Бартлетт і Майклом Волдроном, і в ньому знімаються Бенедикт Камбербетч у ролі Стівена Стренджа, а також Бенедикт Вонґ, Рейчел Мак-Адамс, Чиветел Еджіофор, Елізабет Олсен та Ксочітл Ґомез. У фільмі Стрендж випускає невимовне зло, зіштовхуючись зі своїм другом, що став ворогом.

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