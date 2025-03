Студия Marvel показала новый трейлер сиквела "Доктора Стрэндж"

Детали

"Смотрите официальный трейлер фильма "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" от Marvel Studios. Только в кинотеатрах с 6 мая", - говорится в сообщении к трейлеру.

В новом трейлере можно увидеть Алую Ведьму и альтернативную темную версию самого Стрэнджа.

Справочно

Фильм "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) является 28-й лентой в рамках Киновселенной Marvel (КВМ) и пятой лентой четвертой фазы. Фильм снят Сэмом Рэйми по сценарию, написанному Джейд Галли Бартлетт и Майклом Волдроном, и в нем снимаются Бенедикт Камбербэтч в роли Стивена Стрэнджа, а также Бенедикт Вонг, Рэйчел Мак-Адамс, Чиветел Эджиофор, Элизабет Олсен и Ксочитл Гомез. В фильме Стрэндж выпускает неописуемое зло, сталкиваясь со своим другом, ставшим врагом.