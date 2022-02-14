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15 марта, 19:03 • 101603 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131812 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117341 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111373 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101423 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98862 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86080 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Студия Marvel показала новый трейлер сиквела "Доктора Стрэндж"

Студия Marvel показала новый трейлер сиквела "Доктора Стрэндж"

Киев • УНН

 • 27934 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Студия Marvel Studios опубликовала полноценный трейлер будущего супергеройского блокбастера "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия", пишет УНН.

Детали

"Смотрите официальный трейлер фильма "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" от Marvel Studios. Только в кинотеатрах с 6 мая", - говорится в сообщении к трейлеру.

В новом трейлере можно увидеть Алую Ведьму и альтернативную темную версию самого Стрэнджа.

Справочно

Фильм "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) является 28-й лентой в рамках Киновселенной Marvel (КВМ) и пятой лентой четвертой фазы. Фильм снят Сэмом Рэйми по сценарию, написанному Джейд Галли Бартлетт и Майклом Волдроном, и в нем снимаются Бенедикт Камбербэтч в роли Стивена Стрэнджа, а также Бенедикт Вонг, Рэйчел Мак-Адамс, Чиветел Эджиофор, Элизабет Олсен и Ксочитл Гомез. В фильме Стрэндж выпускает неописуемое зло, сталкиваясь со своим другом, ставшим врагом.

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