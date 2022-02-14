Amazon показав перший тизер серіалу "Володар перснів: Персні влади"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video опублікував на своєму YouTube-каналі перший тизер серіалу "Володар перснів: Персні влади" (The Lord of the Rings: The Rings of Power), інформує УНН.
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Прем'єра відбудеться 2 вересня 2022 року на Amazon Prime Video.
Серіал розповість про події Другої епохи Середзем'я — за кілька тисяч років до подорожі Більбо Беггінса до Самотньої гори.
У стрічці буде безліч сюжетних ліній та понад 20 центральних персонажів — як знайомих за оригінальними творами, так і вигаданих спеціально для "Перснів влади". Серед них — молоді Галадріель та Елронд, коваль Келебрімбор, а також гноми-правителі Кхазад-дума за часів його розквіту.
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