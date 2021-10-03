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Алжир запретил вход в воздушное пространство французским военным самолетам

Алжир запретил вход в воздушное пространство французским военным самолетам

Киев  •  УНН

 • 22990 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Правительство Алжира запретило использование воздушного пространства французским военным самолетам на фоне дипломатического кризиса, вызванного визовым конфликтом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Французские самолеты регулярно летают над территорией Алжира, чтобы добраться до региона Сахель в Западной Африке, где ее солдаты помогают бороться с повстанцами-джихадистами в рамках операции “Бархан”.

“Сегодня утром, когда мы подали планы полетов двух самолетов, мы узнали, что алжирцы прекратили полеты над своей территорией французских военных самолетов”, — сказал AFP официальный представитель армии полковник Паскаль Янни.

По его словам, это решение “не влияет на наши операции или разведывательные миссии”, выполняемые в Сахеле.

Но этот шаг усилил напряженность в отношениях между Парижем и Алжиром, который в субботу отозвал своего посла из Франции, сославшись на “недопустимое вмешательство” в свои дела.

Что предшествовало

Французские СМИ сообщили, что Макрон недавно говорил о постколониальных системах правления Алжира и его отношении к Франции. Газета Le Monde сообщила, что Макрон сделал соответствующие комментарии в четверг на встрече в президентском дворце с французскими и алжирскими внуками бывших участников войны Алжира за независимость от Франции 1954-1962 годов и людьми, которые пострадали от последствий конфликта.

Le Monde сообщила, что Макрон обвинил алжирские власти в разжигании ненависти к Франции. Французский лидер также рассказал об ужесточении визового режима его правительством для североафриканцев, заявив, что сокращение виз будет нацелено на “людей в сфере управления, которые имели привычку легко просить визы”, сообщает газета.

Французские официальные лица объявили, что количество виз, выдаваемых алжирцам и марокканцам, будет сокращено вдвое, а тунисцам — на 30%. Правительство заявило, что это решение было ответом на отказ Алжира, Марокко и Туниса в предоставлении консульских документов своим гражданам, депортированным из Франции после незаконного прибытия.

Эти три страны были частью французской колониальной империи, и много мигрантов, направляющихся в Европу, и другие приезжие из этих североафриканских стран имеют семейные или другие связи во Франции.

Алжирское президентство заявило в своем заявлении, что высказывания Макрона были “невыносимым оскорблением памяти 5 630 000 отважных мучеников, пожертвовавших своими жизнями в своем героическом сопротивлении французскому колониальному вторжению”.

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