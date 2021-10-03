Алжир заборонив вхід в повітряний простір французьким військовим літакам

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Французькі літаки регулярно літають над територією Алжиру, щоб дістатися до регіону Сахель в західній Африці, де її солдати допомагають боротися з повстанцями-джихадистами в рамках операції “Бархан”.

“Сьогодні вранці, коли ми подали плани польотів двох літаків, ми дізналися, що алжирці припинили польоти над своєю територією французьких військових літаків”, — сказав AFP офіційний представник армії полковник Паскаль Янні.

За його словами, це рішення “не впливає на наші операції або розвідувальні місії”, виконувані в Сахелі.

Але цей крок посилив напруженість у відносинах між Парижем і Алжиром, який в суботу відкликав свого посла з Франції, пославшись на “неприпустиме втручання” в свої справи.

Що передувало

Французькі ЗМІ повідомили, що Макрон нещодавно говорив про постколоніальні системи правління Алжиру і його ставлення до Франції. Газета Le Monde повідомила, що Макрон зробив відповідні коментарі в четвер на зустрічі в президентському палаці з французькими і алжирською онуками колишніх учасників війни Алжиру за незалежність від Франції 1954-1962 років і людьми, які постраждали від наслідків конфлікту.

Le Monde повідомила, що Макрон звинуватив алжирську владу в розпалюванні ненависті до Франції. Французький лідер також розповів про посилювання візового режиму його урядом для північноафриканців, заявивши, що скорочення віз буде націлене на “людей в сфері управління, які мали звичку легко просити візи”, повідомляє газета.

Французькі офіційні особи оголосили, що кількість віз, які видаються алжирцям і марокканцям, буде скорочено вдвічі, а тунісцям — на 30%. Уряд заявив, що це рішення було відповіддю на відмови Алжиру, Марокко та Тунісу в наданні консульських документів своїм громадянам, депортованих з Франції після незаконного прибуття.

Ці три країни були частиною французької колоніальної імперії, і багато мігрантів, що прямують до Європи, і інші приїжджі з цих північноафриканських країн мають сімейні або інші зв’язки у Франції.

Алжирське президентство заявило в своїй заяві, що висловлювання Макрона були “нестерпною образою пам’яті 5 630 000 відважних мучеників, які пожертвували своїми життями в своєму героїчному опорі французькому колоніальному вторгненню”.