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Алкогольный фальсификат из "ЛНР" поставляют контрабандой через Беларусь в страны ЕС - СМИ

Алкогольный фальсификат из "ЛНР" поставляют контрабандой через Беларусь в страны ЕС - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14767 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. На территории так называемой "ЛНР" в настоящее время развернулось масштабное производство фальсифицированной алкогольной продукции очень низкого качества, поставки которой осуществляются по территории России, через Беларусь в страны ЕС. Об этом пишет udf.by, передает УНН.

Как отмечает издание, об этом знает ФСБ РФ, которое "не только препятствует криминальным группам осуществлять свою деятельность, но наоборот ее курирует".

"Это не удивительно, ведь поставки наркотических средств в ЕС также находятся под чутким наблюдением данной российской службы, покрывает криминалитет", - добавляют в сообщении.

Как подозревает издание, "в Беларуси эти поставки имеют своих покровителей среди правоохранительных, таможенных и пограничных органов".

С предприятия "Луганова", что в Луганске фальсификат отправляют грузовиками в Смоленск, что в РФ, через участок границы, которую сейчас не контролирует Украина. Там товар уже оформляют как продукт российского производства и предоставляют ему соответствующий сертификат.

На территории России этот фальсифицированный алкоголь продают китайской фирме-посреднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Но отправляют его не в КНР, а через территорию Республики Беларусь в Литву на логистический склад в город Тракай.

"Там контрабанда попадает на склады оффшорной компании" LARKDALE CONSTRUCTION LLP ".

Из Литвы контрафакт отправляют в Великобританию, избежав выплаты таможенных налогов и сборов. Там он реализуется розничными партиями через местных бизнесменов, британских граждан Нила Смита и Джонатана Вейла ", - говорится в расследовании.

Ранее УНН сообщал, что в I квартале этого года Украина поставила в страны ЕС алкогольных и безалкогольных напитков на 6,4 млн долл.

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