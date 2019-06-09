Алкогольний фальсифікат з "ЛНР" поставляють контрабандою через Білорусь до країн ЄС - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На території так званої "ЛНР" в даний час розгорнулося масштабне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції дуже низької якості, поставки якої здійснюються по території Росії, через Білорусь до країн ЄС. Про це пише udf.by, передає УНН.
Як зазначає видання, про це знає ФСБ РФ, яке "не тільки перешкоджає кримінальним групам здійснювати свою діяльність, але навпаки її курирує".
"Це не дивно, адже поставки наркотичних засобів в ЄС також знаходяться під чуйним наглядом даної російської служби, що покриває криміналітет", - додають у повідомленні.
Як підозрює видання, що "в Білорусі ці поставки теж мають своїх покровителів серед правоохоронних, митних та прикордонних органів", - йдеться у статті.
З підприємства "ЛугаНова", що у Луганську фальсифікат відправляють вантажівками до Смоленська, що в РФ, через ділянку кордону, яку наразі не контролює Україна. Там товар вже оформлюють як продукт російського виробництва і надають йому відповідний сертифікат.
На території Росії цей фальсифікований алкоголь продають китайській фірмі-посереднику "CRYSTAL-C Investment Limited". Але відправляють його не в КНР, а через територію Республіки Білорусі до Литви на логістичний склад у місто Тракай.
"Там контрабанда потрапляє на склади офшорної компанії "LARKDALE CONSTRUCTION LLP".
З Литви контрафакт відправляють до Великої Британії, уникнувши виплати митних податків та зборів. Там він реалізується роздрібними партіями через місцевих бізнесменів, британських громадян Ніла Сміта і Джонатана Вейла", - йдеться у розслідуванні.
Раніше УНН повідомляв, що у І кварталі цього року Україна поставила до країн ЄС алкогольних та безалкогольних напоїв на 6,4 млн дол.