Алкогольний фальсифікат з "ЛНР" поставляють контрабандою через Білорусь до країн ЄС - ЗМІ

КИЇВ. 9 червня. УНН. На території так званої "ЛНР" в даний час розгорнулося масштабне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції дуже низької якості, поставки якої здійснюються по території Росії, через Білорусь до країн ЄС. Про це пише udf.by, передає УНН.