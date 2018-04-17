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Алкогольные запреты неоднократно доказывали свою неэффективность - эксперт

Киев • УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Целесообразность наделения местных советов правом устанавливать выборочные запреты на продажу алкогольных напитков в ночное время весьма сомнительна. Об этом в авторской колонке заявил независимый эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач, передает УНН.

Алкогольные запреты неоднократно доказывали свою неэффективность - эксперт

Речь о проекте ЗУ № 3149 “О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении органам местного самоуправления полномочий устанавливать ограничения на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых)”.

Указанный документ был принят Парламентом 23 марта, далее был подписан главой ВР и сейчас отправлен на подпись Президенту.

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"Не взирая на отсутствие у органов местного самоуправления полномочий вводить временные ограничения на торговлю алкогольными напитками в Украине, депутаты городских и районных советов на своих сессиях вмешивались в регулирование обращения алкоголя на вверенных им территориях. Тем не менее, мне не удалось найти ни одного фактического подтверждения результативности подобного запрета в целях снижения уровня злоупотреблений алкогольными напитками ни в одном из таких городов", - подчеркнул Товкач.

Эксперт добавил, что решение о запрете торговли алкогольными напитками увеличит оборот незарегистрированного алкоголя.

"Так зачем наступать на грабли и совершать ошибки, когда на много умнее и логичнее воспользоваться чужим опытом? Тем более, что в новой (и более далекой по времени) истории, подобные инициативы уже доказывали свою вредность для социума и несостоятельность", - резюмировал Товкач

Как писал УНН, европейцы бьют тревогу из-за потока нелегального алкоголя с Украины. В случае отсутствия реакции официального Киева, такая ситуация чревата негативными последствиями для легальных украинских производителей алкогольной продукции. 

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