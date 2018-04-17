Алкогольні заборони неодноразово доводили свою неефективність - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Доцільність наділення місцевих рад правом встановлювати вибіркові заборони на продаж алкогольних напоїв у нічний час вельми сумнівна. Про це в авторській колонці заявив незалежний експерт ринку алкогольних напоїв Ігор Товкач, передає УНН.
Йдеться про проект ЗУ № 3149 "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження на продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових)".
Зазначений документ був прийнятий Парламентом 23 березня, далі був підписаний главою ВР і зараз відправлений на підпис Президенту.
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"Не зважаючи на відсутність в органів місцевого самоврядування повноважень вводити тимчасові обмеження на торгівлю алкогольними напоями в Україні, депутати міських та районних рад на своїх сесіях втручалися в регулювання обігу алкоголю на ввірених їм територіях. Проте, мені не вдалося знайти жодного фактичного підтвердження результативності такої заборони в цілях зниження рівня зловживань алкогольними напоями ні в одному з таких міст", - підкреслив Товкач.
Експерт додав, що рішення про заборону торгівлі алкогольними напоями збільшить оборот незареєстрованого алкоголю.
"Так навіщо наступати на граблі і робити помилки, коли на багато розумніше і логічніше скористатися чужим досвідом? Тим більше, що в новій (і більш далекій за часом) історії, подібні ініціативи вже доводили свою шкідливість для соціуму і неспроможність", - резюмував Товкач.
Як писав УНН, європейці б'ють на сполох через потік нелегального алкоголю з України. У разі відсутності реакції офіційного Києва, така ситуація загрожує негативними наслідками для легальних українських виробників алкогольної продукції.