Алкоголь в качестве подарка: что покупают чаще всего

Подарочные наборы алкоголя

Четкого руководства, кому принято дарить такой подарок, не существует. Эксперты рекомендуют ориентироваться на внутреннее ощущение и интуицию. В целом такой презент уместно преподнести и мужчине, и женщине, и деловому партнеру, и хорошей знакомой. Важно только помнить, что женщинам принято дарить вино или шампанское, а алкогольные подарочные наборы для мужчин включают водку, коньяк или виски.

Одно известно точно: сильная половина одобрительно воспримет эксклюзивный сувенирный алкоголь, дамы же будут в первую очередь смотреть на упаковку и различные детали. Тот случай, когда "любят глазами".

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Вино

Пожалуй, самый универсальный презент во всем мире. Вино приносят на любые события, которые проходят дома: дни рождения, ужины с близкими, свидания… В том числе – и на празднование Нового года. Но здесь легко промахнуться со вкусом напитка. Поэтому, если не уверены, эксперты советуют делать ставку на полусладкое.

Шампанское

Такой подарок отлично подойдет к Новому году. Ведь даже если человек не очень любит шампанское, то во время праздников обязательно найдет ему применение.

Коньяк

Сложный напиток, который нужно уметь и употреблять, и выбирать. Если вы решили дарить его, то доверьтесь репутации известных брендов.

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Виски

Здесь наиболее важный критерий – это тип. Сомелье советуют дарить ценителям напитка односолодовый виски, а просто любителям – купажированный. Очень кстати будет набор с флягой или специальными стаканами, которые помогут полностью раскрыть вкус и аромат этого алкоголя.

Текила

Вариант хорош тем, что его можно креативно обыграть. Такие подарочные алкогольные наборы могут включать лаймы, соль, сигары, сомбреро и пончо. То есть, вместо скромной бутылки вы дарите целый праздник и даже идею для будущей вечеринки. Оригинально, колоритно, свежо.

Водка

Это, пожалуй, лучший подарок для мужчины. Качественный крепкий напиток – это классика на веки.

Парочка советов напоследок:



алкоголь уместно преподносить с посудой, из которого его употребляют;



дополняйте подарок соответствующими продуктами/закусками;



оформление алкогольных наборов стоит подбирать под стать характеру выбранного напитка.



Как писал УНН, украинцев привлекают экстравагантные алкогольные напитки.