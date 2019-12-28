Алкоголь в качестве подарка: что покупают чаще всего
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Не за горами – новый 2020 год. В преддверии праздника идеей выбрать подарок для родных и близких озадачены многие. Но выбор подарка – процесс сложный, в частности, если речь идёт не о близком человеке. Люди, как и вкусы, разные – прогадать легко. И здесь на помощь придут алкогольные напитки. УНН собрал советы экспертов о том, какой алкоголь лучше дарить мужчинам и женщинам.
Подарочные наборы алкоголя
Четкого руководства, кому принято дарить такой подарок, не существует. Эксперты рекомендуют ориентироваться на внутреннее ощущение и интуицию. В целом такой презент уместно преподнести и мужчине, и женщине, и деловому партнеру, и хорошей знакомой. Важно только помнить, что женщинам принято дарить вино или шампанское, а алкогольные подарочные наборы для мужчин включают водку, коньяк или виски.
Одно известно точно: сильная половина одобрительно воспримет эксклюзивный сувенирный алкоголь, дамы же будут в первую очередь смотреть на упаковку и различные детали. Тот случай, когда "любят глазами".
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Вино
Пожалуй, самый универсальный презент во всем мире. Вино приносят на любые события, которые проходят дома: дни рождения, ужины с близкими, свидания… В том числе – и на празднование Нового года. Но здесь легко промахнуться со вкусом напитка. Поэтому, если не уверены, эксперты советуют делать ставку на полусладкое.
Шампанское
Такой подарок отлично подойдет к Новому году. Ведь даже если человек не очень любит шампанское, то во время праздников обязательно найдет ему применение.
Коньяк
Сложный напиток, который нужно уметь и употреблять, и выбирать. Если вы решили дарить его, то доверьтесь репутации известных брендов.
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Виски
Здесь наиболее важный критерий – это тип. Сомелье советуют дарить ценителям напитка односолодовый виски, а просто любителям – купажированный. Очень кстати будет набор с флягой или специальными стаканами, которые помогут полностью раскрыть вкус и аромат этого алкоголя.
Текила
Вариант хорош тем, что его можно креативно обыграть. Такие подарочные алкогольные наборы могут включать лаймы, соль, сигары, сомбреро и пончо. То есть, вместо скромной бутылки вы дарите целый праздник и даже идею для будущей вечеринки. Оригинально, колоритно, свежо.
Водка
Это, пожалуй, лучший подарок для мужчины. Качественный крепкий напиток – это классика на веки.
Парочка советов напоследок:
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- алкоголь уместно преподносить с посудой, из которого его употребляют;
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- дополняйте подарок соответствующими продуктами/закусками;
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- оформление алкогольных наборов стоит подбирать под стать характеру выбранного напитка.
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Как писал УНН, украинцев привлекают экстравагантные алкогольные напитки.