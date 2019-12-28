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Алкоголь як подарунок: що купують найчастіше

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Не за горами - новий 2020 рік. Напередодні свята ідеєю вибрати подарунок для рідних і близьких спантеличені багато хто. Але вибір подарунка - процес складний, зокрема, якщо йдеться не про близьку людину. Люди, як і смаки, різні - прогадати легко. І тут на допомогу прийдуть алкогольні напої. УНН зібрав поради експертів про те, який алкоголь краще дарувати чоловікам і жінкам.

Подарункові набори алкоголю

Чіткого посібника, кому прийнято дарувати такий подарунок, не існує. Експерти рекомендують орієнтуватися на внутрішнє відчуття та інтуїцію. В цілому такий презент доречно вручити і чоловікові, і жінці, і діловому партнерові, і добрій знайомій. Важливо лише пам'ятати, що жінкам прийнято дарувати вино або шампанське, а алкогольні подарункові набори для чоловіків включають горілку, коньяк або віскі.

Одне відомо точно: сильна половина схвально сприйме ексклюзивний сувенірний алкоголь, жінки ж будуть передусім дивитися на упаковку і різні деталі. Той випадок, коли "люблять очима".

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Вино

Мабуть, найуніверсальніший презент у всьому світі. Вино приносять на будь-які події, які проходять вдома: дні народження, вечері з близькими, побачення... У тому числі - і на святкування Нового року. Але тут легко промахнутися зі смаком напою. Тому, якщо не впевнені, експерти радять робити ставку на напівсолодке.

Шампанське

Такий подарунок відмінно підійде до Нового року. Адже навіть якщо людина не дуже любить шампанське, то під час свят обов'язково знайде йому застосування.

Коньяк

Складний напій, який потрібно вміти і вживати, і вибирати. Якщо ви вирішили дарувати його, то довіртеся репутації відомих брендів.

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Віскі

Тут найбільш важливий критерій - це тип. Сомельє радять дарувати поціновувачам напою односолодовий віскі, а просто любителям - купажований. Дуже до речі буде набір з флягою або спеціальними склянками, які допоможуть повністю розкрити смак і аромат цього алкоголю.

Текіла

Варіант хороший тим, що його можна креативно обіграти. Такі подарункові алкогольні набори можуть включати лайми, сіль, сигари, сомбреро і пончо. Тобто, замість скромної пляшки ви даруєте цілий свято і навіть ідею для майбутньої вечірки. Оригінально, колоритно, свіжо.

Горілка

Це, мабуть, найкращий подарунок для чоловіка. Якісний міцний напій - це класика на віки.

Низка порад наостанок:

  • алкоголь доречно дарувати з посудом, з якого його вживають;
  • доповнюйте подарунок відповідними продуктами/закусками;
  • оформлення алкогольних наборів варто підбирати під стать характеру обраного напою.

Як писав УНН, українців приваблюють екстравагантні алкогольні напої.

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