Алкоголь як подарунок: що купують найчастіше

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Не за горами - новий 2020 рік. Напередодні свята ідеєю вибрати подарунок для рідних і близьких спантеличені багато хто. Але вибір подарунка - процес складний, зокрема, якщо йдеться не про близьку людину. Люди, як і смаки, різні - прогадати легко. І тут на допомогу прийдуть алкогольні напої. УНН зібрав поради експертів про те, який алкоголь краще дарувати чоловікам і жінкам.