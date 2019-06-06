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7 марта, 06:35 • 106766 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134952 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143445 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129608 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Алибасов проведет в больнице не меньше месяца

Алибасов проведет в больнице не меньше месяца

Киев  •  УНН

 • 10703 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Продюсера Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше, чем через месяц. Об этом каналу "360" рассказала подруга артиста Марият Мухина, сообщает УНН.

Мухина отметила, что врач не хочет давать никаких прогнозов по поводу состояния Алибасова. О здоровье Алибасова могут сказать его родственники, в частности, сын. Однако они до сих пор находятся в шоке и не готовы давать какие-либо комментарии.

Подруга основателя группы “На-На” отметила, что выписка Алибасова станет возможна не раньше, чем через месяц. А вот самостоятельно есть при хорошем положении дел он сможет уже через 21 день. Именно к этому моменту могут зажить язвы.

“Бари сейчас выздоровеет и все скажет”, — заявила она.

По словам Мухиной, Алибасову назначат строгую диету. Есть можно будет только все паровое и протертую пищу.

Напомним, ранее сообщалось, что Алибасов впал в кому.

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