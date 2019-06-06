Алибасов проведет в больнице не меньше месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Продюсера Бари Алибасова выпишут из больницы не раньше, чем через месяц. Об этом каналу "360" рассказала подруга артиста Марият Мухина, сообщает УНН.
Мухина отметила, что врач не хочет давать никаких прогнозов по поводу состояния Алибасова. О здоровье Алибасова могут сказать его родственники, в частности, сын. Однако они до сих пор находятся в шоке и не готовы давать какие-либо комментарии.
Подруга основателя группы “На-На” отметила, что выписка Алибасова станет возможна не раньше, чем через месяц. А вот самостоятельно есть при хорошем положении дел он сможет уже через 21 день. Именно к этому моменту могут зажить язвы.
“Бари сейчас выздоровеет и все скажет”, — заявила она.
По словам Мухиной, Алибасову назначат строгую диету. Есть можно будет только все паровое и протертую пищу.
Напомним, ранее сообщалось, что Алибасов впал в кому.