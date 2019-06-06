Алібасов проведе в лікарні не менше місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Продюсера Барі Алібасова випишуть з лікарні не раніше, ніж через місяць. Про це каналу "360" розповіла подруга артиста Маріят Мухіна, повідомляє УНН.
Мухіна наголосила, що лікар не хоче давати ніяких прогнозів з приводу стану Алібасова. Про здоров’я Алібасова можуть сказати його родичі, зокрема, син. Однак вони досі знаходяться в шоке і не готові давати будь-які коментарі.
Подруга засновника групи “На-На” відзначила, що виписка Алібасова стане можлива не раніше, ніж через місяць. А ось самостійно їсти при хорошому розвитку подій він зможе вже через 21 день. Саме до цього моменту можуть зажити виразки.
“Барі зараз одужає і все скаже”, — заявила вона.
За словами Мухіної, Алібасову призначать сувору дієту. Їсти можна буде тільки все парове і протерту їжу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Алібасов впав у кому.