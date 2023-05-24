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Alibaba сократит 7% персонала сloud-отдела из-за перестройки

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Cloud-отдел Alibaba Group Holding Ltd начал цикл сокращения штата, который повлияет на 7% персонала. Такие действия вызваны оптимизацией бизнеса в рамках подготовки к IPO, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали 

По словам источника Reuters, подразделение предложило денежную выплату своим сотрудникам, попавшим в 7% сокращенного штата.

Ранее китайский технологический гигант обнародовал планы по листингу и сбору средств для четырех своих бизнес-отделов, включая подразделение логистики Cainiao. 

Эта разработка является частью планов по реструктуризации шести подразделений  компании после двухлетнего регуляторного давления на технологический сектор Китая.

Дополнение 

Облачное подразделение Alibaba сообщило, что доход за последний квартал на 2% меньше, чем в прошлом году, и составляет 2,69 миллиарда долларов. 

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