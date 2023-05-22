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Порушення правил конфіденційності даних: Meta оштрафували на 1,3 мільярда доларів через Facebook

Порушення правил конфіденційності даних: Meta оштрафували на 1,3 мільярда доларів через Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У понеділок компанію Meta оштрафували на рекордну суму в 1,3 мільярда доларів та зобов'язали припинити передачу даних до США, які було зібрано від користувачів Facebook в Європі. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Такий крок став головним рішенням проти компанії за порушення правил захисту даних Європейського Союзу.

Власник Facebook Марк Цукерберг заявив, що оскаржить наказ про припинення надсилання даних про користувачів з Європейського Союзу до США.

Про покарання заявила Ірландська комісія із захисту даних. Ірландська комісія із захисту даних діяла від імені ЄС - накласти штраф наказала Європейська рада із захисту даних. Там розслідували передачу підрозділом Meta Ireland персональних даних з ЄС до США з 2020 року Дані, відправлені через Атлантику, не були достатньою мірою захищені від американських шпигунських агентств.

Рішення стосується лише Facebook, на Instagram та WhatsApp штраф не накладали. Meta заявила, що подасть апеляцію на це рішення і що негайного припинення роботи Facebook в Європейському Союзі не буде.

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