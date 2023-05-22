Нарушение правил конфиденциальности данных: Meta оштрафовали на 1,3 миллиарда долларов из-за Facebook
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В понедельник компанию Meta оштрафовали на рекордную сумму в 1,3 миллиарда долларов и обязали прекратить передачу данных в США, которые были собраны от пользователей Facebook в Европе. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Такой шаг стал главным решением против компании за нарушение правил защиты данных Европейского Союза.
Владелец Facebook Марк Цукерберг заявил, что обжалует приказ о прекращении отправки данных о пользователях из Европейского Союза в США.
О наказании заявила Ирландская комиссия по защите данных. Ирландская комиссия по защите данных действовала от имени ЕС - наложить штраф приказал Европейский совет по защите данных. Там расследовали передачу подразделением Meta Ireland персональных данных из ЕС в США с 2020 года Данные, отправленные через Атлантику, не были в достаточной степени защищены от американских шпионских агентств.
Решение касается только Facebook, на Instagram и WhatsApp штраф не накладывали. Meta заявила, что подаст апелляцию на это решение и что немедленного прекращения работы Facebook в Европейском Союзе не будет.
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